France – Israël meilleur pour TF1 que pour les spectateurs au stade

En proportion, il y avait beaucoup plus de monde derrière les écrans que présents dans le stade pour le match de la France face à Israel.

Malgré un match nul sans but (0-0) et la frilosité des supporters à se rendre au Stade de France (16 661 spectateurs, une affluences famélique), la rencontre de Ligue des Nations entre la France et Israël a réalisé une performance honnête en audience pour TF1. La chaîne a rassemblé 4,95 millions de téléspectateurs, soit 24,7% de part de marché, faisant de cette affiche le programme le plus regardé de la soirée du jeudi 14 novembre.

TF1 s’en sort pas trop mal avec l’insipide match France – Israël

Le match a particulièrement séduit les jeunes, avec 41% de parts d’audience chez les 15-24 ans, tandis que 29% des 25-49 ans étaient devant leur écran. La rencontre a également su capter l’attention d’une audience féminine, avec 22% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Cette audience dépassé notamment celle du plus séduisant sur le papier, France – Belgique du mois dernier et même le match aller Israël – France disputé il y a tout pile un an.

Dans le reste du paysage audiovisuel, France 3 tire son épingle du jeu avec la rediffusion du téléfilm « La fille dans les bois » (2,79 millions de téléspectateurs), devançant « Le Meilleur Pâtissier » sur M6 (1,82 million) et « Cash Investigation » sur France 2 (1,69 million).