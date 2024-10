Israël – France n°1 sur les audiences à la TV

Moins de monde que pour le match face à la Belgique, mais l’équipe de France reste en tête des audiences à la TV, avec son match contre Israël.

Sur le pont pour la troisième journée de la Ligue des Nations, l’équipe de France a non assuré sur le terrain en s’imposant 4-1 face à Israël, mais a également dominé la soirée sur les écrans de télévision. La rencontre, diffusée sur TF1, a captivé près de 4 millions de téléspectateurs en moyenne, ce jeudi en prime time.

4 M de téléspectateurs en moyenne pour Israël – France

Avec une part d’audience de 21,3% sur les 4 ans et plus, et 19,3% sur la cible stratégique des femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50), les Bleus ont solidement assis leur position de leader des audiences de la soirée. Bien que ces chiffres soient en léger recul par rapport au match précédent contre la Belgique, qui avait rassemblé plus de 5 millions de fans, ils témoignent de l’intérêt du public envers l’équipe nationale.

TF1 en tête sur la soirée devant France 3 et M6

Ce jeudi, sur les autres chaînes, France 3 s’est classée deuxième avec la rediffusion d’un téléfilm mettant en vedette Stéphane Bern, attirant 2,18 millions de téléspectateurs. M6, quant à elle, a lancé la 13ème saison du « Meilleur pâtissier » avec un succès notable, particulièrement auprès des FRDA-50 et 2,15 millions de téléspectateurs sur la case horaire. France 2 complète ce tableau avec un nouveau numéro d' »Envoyé spécial », qui a su capter l’attention de 1,68 million de téléspectateurs pour sa première partie.

