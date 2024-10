Belgique – France. Tout petit succès aussi pour TF1

Les Bleus de Didier Deschamps n’ont pas soulevé les foules, pour leur match en Belgique.

C’est un succès étriqué des Bleus en Belgique (1-2), ce lundi soir pour le compte de la Ligue des Nations 2024. Mais un succès quand même. Et la remarque vaut précisément à TF1, la chaîne qui diffusait les débats en prime time. Elle a été la plus suivie de celles et ceux qui ont consulté leurs écrans.

Pas beaucoup plus devant Belgique – France que Israël – France

Le match de l’équipe de France a capté 22,7% de la part d’audience sur la case horaire, pour un résultat en nombre de 4,735 millions de téléspectateurs. C’est mieux que les 4 millions (et 21,3% de pda), du match de jeudi soir face à l’Israël pour le compte de la même compétition, mais la progression n’est pas fulgurante. De surcroît face à la Belgique, un adversaire régulier et normalement sujet à intérêt de la part des téléspectateurs du pays.

TF1 n’en est pas moins le vainqueur de la soirée, devant M6 et son programme « L’amour est dans le pré » suivi par 3,7 millions de téléspectateurs (17,1% de pda) et France 2, avec la série « Disparition inquiétante » (2,2 millions de téléspectateurs et 10,5M de pda), qui complète le podium.