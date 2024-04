Fernando Alonso: Salaire, durée, de son nouveau contrat avec Aston Martin

Fernando Alonso et Aston Martin poursuivent l’aventure ensemble.

Fernando Alonso a prolongé son contrat avec Aston Martin F1 Team pour deux saisons et contre un salaire similaire à ce qu’il percevait au temps de sa gloire. Le délai était fixé à la fin du mois d’avril par la direction de l’écurie anglaise. Alonso était une cible de Red Bull Racing pour 2025 pour remplacer Sergio Perez. La pression était réelle pour Aston Martin F1 Team. C’est donc un contrat de deux saisons (2025 et 2026) qui a été signé, avec un salaire estimé à 30 millions d’euros par an.

Aston Martin sous la pression du marché des transferts

Flavio Briatore, le conseiller du double champion du monde espagnol avait d’abord poliment refusé l’offre de contrat pour 2025, proposée par la direction d’Aston Martin en Novembre 2023. Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari annoncé en février a mélangé les cartes du jeu des transferts. Alonso savait, du fait de sa saison 2023 et de son statut qu’il allait être convoité. Le temps jouait en sa faveur.

Rapidement Toto Wolff, au nom de Mercedes F1 Team s’est lancé dans l’aventure. Juste un sondage. Les prétentions de salaires et de durée demandée par Alonso ont rebuté le team manager autrichien. Puis la situation de tension chez Red Bull Racing en début de saison a ouvert une sérieuse porte.

A Silverstone, Lawrence Stroll, le patron d’Aston Martin Group n’avait pas l’intention d’attendre, ni de se faire dicter la marche à suivre. Fernando Alonso est important dans son projet de développement F1 et il est le meilleur après Verstappen et Hamilton sur le marché. L’opération a été éclair.

Un contrat total à 92,5 millions d’euros pour Fernando Alonso

Une prime de 10 millions d’euros a été proposée au pilote espagnol, s’il signait son nouveau contrat avec Aston Martin avant la fin du mois d’avril 2024. Prime en complément de son salaire actuel de 24 millions d’euros. S’ajoute à cela une offre sur 3 saisons afin que Fernando Alonso deviennent ambassadeur d’Aston Martin après son contrat pilote, jusqu’en 2029. L’opération est estimée à 7,5 millions d’euros par an en faveur pilote pilote espagnol.

Elle est soutenue par Honda Motors Corp qui a accepté de payer l’intégralité du salaire du double champion du monde, soit 30 millions d’euros lors de la première année de partenariat entre Aston Martin et le constructeur japonais, qui débutera en 2026. Une bonne opération pour l’équipe anglaise qui sur l’intégralité du contrat ne déboursera « que » 40 millions d’euros. De quoi laisser de la place pour obtenir le renfort de l’ingénieur Adrian Newey dans le futur ?