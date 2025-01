Ex-LOSC. José Fonte nouvel actionnaire de la Baller League

La Baller League accueille de nouveaux investisseurs.

L’ancien champion d’Europe portugais et ex-joueur du LOSC Lille, José Fonte, s’engage dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Le défenseur de Casa Pia fait partie des dix footballeurs professionnels qui viennent d’investir dans la Baller League via le fonds APEX, dans le cadre d’une levée de fonds de 23 millions d’euros menée par EQT Ventures.

Ce concept de football à 6 contre 6, qui mêle sport et divertissement en concurrence de la Kings League, de l’ancien joueur du FC Barcelone Gérard Piqué, a déjà fait ses preuves en Allemagne avec une audience moyenne de 3 millions de spectateurs par journée sur Twitch. Fort de ce succès, la Baller League prévoit de s’étendre au Royaume-Uni et aux États-Unis dès 2025.

Diogo Jota et Falot, Mason Mount ou André Silva pour autres investisseurs

« Je suis ravi de faire partie d’un projet aussi innovant. La Baller League combine le football avec la culture des influenceurs d’une manière qui va captiver les fans du monde entier », explique José Fonte, convaincu par cette nouvelle approche du football.

Parmi les autres investisseurs sportifs figurent notamment ses compatriotes Diogo Jota (Liverpool), André Silva (RB Leipzig) et Diogo Dalot (Manchester United), ainsi que l’international anglais Mason Mount. « C’est une excellente façon de rendre le jeu plus accessible et d’atteindre encore plus de supporters », souligne ce dernier.

Le fonds APEX, qui compte déjà dans son portefeuille le Venezia FC et une participation dans l’écurie Alpine F1, confirme ainsi sa stratégie d’investissement dans des projets sportifs innovants alliant technologie et divertissement.