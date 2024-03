Cristiano Ronaldo s’offre encore une Ferrari bestiale à 2 M€ [vidéo]

Quand Cristiano Ronaldo débarque au volant d’une voiture à plus de 2 millions d’euros.

Il n’en existe que 599 unités fabriquées. Nous avons déjà évoqué dans ce week-end, celle personnalisée et propriété du pilote de Formule 1 Charles Leclerc. Logique, c’est une production signée de son employeur Ferrari. En voilà un autre heureux possesseur d’une Ferrari Daytona SP3. Lui, c’est Cristiano Ronaldo qui ne manque jamais une sortie automobile, quand elle est une référence de son segment.

Cristiano Ronaldo parade au volant de sa nouvelle Ferrari

L’attaquant d’Al-Nassr en Arabie Saoudite est rentré dans son cocon portugais et à cette occasion, il a été capté au volant de son nouveau véhicule. La Ferrari Daytona SP3 est un cabriolet produit par le constructeur italiens au cheval cabré, qui rend hommage au triplé Ferrari lors des 24 Heures de Daytona 1967. Poussée par un moteur V12 atmosphérique de 840 chevaux, cette supercar est capable d’atteindre les 340 km/h et d’avaler le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

Un nouveau bolide qui vaut près de 2 millions d’euros

Il faut compter près de 2 millions d’euros pour la posséder et possiblement plus quand, comme la noire de Charles Leclerc, elle est personnalisée. Cristiano Ronaldo compte pour sa part ce que le monde automobile construit de mieux. Son garage est exceptionnel, estimé à plus de 20 millions d’euros, il très probablement l’un des plus riches du monde sportif. Récemment, le footballeur s’est affiché sur ses réseaux sociaux aux côtés d’une Ferrari Purosangue. Un autre modèle du constructeur italien vendu moins cher que la Daytona SP3.