Un nouveau bolide exclusif à 3 M€ dans le garage de Charles Leclerc

Charles Leclerc a une nouvelle Ferrari, hors de la piste. C’est une Ferrari Daytona SP3 qu’il a fait personnaliser.

En cette période de la saison de Formule 1, Charles Leclerc, pilote de la Scuderia Ferrari, s’offre un pur plaisir au volant d’une nouvelle merveille mécanique. Il s’agit d’une Ferrari Daytona SP3, estimée à 3 millions d’euros, qui vient enrichir le garage déjà impressionnant du pilote monégasque.

Charles Leclerc, jamais sans une Ferrari

C’est à Monaco, son lieu de naissance et résidence, que Leclerc a pris possession de ce bolide, remis par le concessionnaire officiel de Ferrari dans la principauté, Ferrari Scuderia Montecarlo. Ce modèle exclusif fait partie de la série limitée Icona de Ferrari, avec seulement 599 unités produites, réservées aux clients les plus privilégiés de la marque italienne. Le Daytona SP3 de Leclerc se distingue par sa peinture Nero Opaco, rehaussée d’une bande blanche et rouge, les couleurs emblématiques de Monaco.

Un modèle personnalisé pour le pilote monégasque

Le numéro 16, porté par Leclerc lors de chaque Grand Prix, est également présent sur les côtés du véhicule. À l’intérieur, le pilote monégasque a apposé sa signature sur un panneau situé entre les deux sièges du bolide biplace italien. D’une esthétique saisissante et dotée d’une performance dynamique exceptionnelle, la Ferrari Daytona SP3 est équipée d’un moteur V12 atmosphérique de 840 chevaux, capable d’atteindre les 340 km/h en seulement 2,85 secondes à partir de l’arrêt.

Malgré son prix initial élevé, auquel s’ajoute le coût supplémentaire de la personnalisation, pour Leclerc, qui a récemment renouvelé son contrat avec la Scuderia Ferrari, ce bolide éblouissant est bien plus qu’une simple acquisition, c’est une célébration de sa passion pour la vitesse et le luxe.