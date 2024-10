ASSE. A combien s’élève le portefeuille des équipes que possède Larry Tanenbaum ?

Veste aux couleurs du club, Larry Tanenbaum est passé voir l’ASSE qu’il a récfemment racheté.

Il était de passage ce week-end en France, dans le Forez, Larry Tanenbaum est passé à Saint-Etienne, en visite à l’ASSE qu’il a récemment racheté dans le courant de l’été. Avec le club de foot en plus à son actif, l’homme d’affaire canadien a étoffé un peu plus un portefeuille de franchises déjà particulièrement riche.

La reprise du club stéphanois s’est faite via son fonds Kilmer Sport, moyennant la somme estimée de 25 millions d’euros. C’est le seul club sportif dont le milliardaire de 79 ans est l’exclusif propriétaire. Le reste est géré par le fonds Maple Leaf Sports & Entertainment, dont Kilmer Sports est un actionnaire majeur.

Un portefeuille de franchises à plus de 7 milliards mais seul l’ASSE à son entier actif

Basé au Canada, Maple Leaf Sports & Entertainment opère dans le monde du sport et des médias. Le fonds est à la tête de deux équipe de hockey (Toronto Maple Leafs et Toronto Marlies), une de basket NBA (Toronto Raptors), une de football en MLS (Toronto FC) et une de football américain en Ligue canadienne (Argonauts de Toronto).

Toutes ces franchises sportives réunies sont valorisées à 7,16 milliards d’euros, d’après les estimations, principalement produites par Forbes. Dont la grosse majorité est à l’actif des deux équipes de la NBA et de la NHL, les Raptors et Maple Leafs, toutes deux basées dans la cité de Toronto au Canda.

La seconde est par ailleurs le club de hockey le plus cher au monde d’après le classement annuel de Forbes, sur la valeur des franchises de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace.

Valorisation du portefeuille des équipes associée à Larry Tanenbaum

Toronto Raptors = 3 800 M€

Toronto Maple Leafs = 2 600 M€

Toronto FC = 670 M€

Argonauts de Toronto = 60 M€

AS Saint-Etienne = 25 M€

Toronto Marlies = 6 M€