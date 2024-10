OM-PSG, RC Lens-LOSC… La LFP dévoile des affiches inédites pour la 9e journée

Notre Dame de La Garde contre la Tour Eiffel pour illustrer le Classique OM-PSG.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) innove pour la 9e journée de Ligue 1 en créant un événement baptisé le « Big Week-end ». Une programmation particulière réunissant quatre derbys majeurs du championnat français sur un même week-end : RC Lens-LOSC, OGC Nice-AS Monaco, Montpellier-Toulouse et en point d’orgue, le « Classique » OM-PSG.

Pour marquer l’événement, la LFP déploie une identité visuelle inédite dominée par un rose « électrique », déclinée sur l’ensemble des supports : habillage TV, protocoles d’avant-match et plateformes digitales. En plus des retransmissions et animations dans les stades, une campagne d’affichage personnalisée habillera les huit villes concernées par ces rencontres. Chaque affiche associera des symboles emblématiques des clubs et des monuments locaux : le chevalement minier face au beffroi lillois pour le derby du Nord, Notre-Dame de la Garde contre la Tour Eiffel pour le Classique.

La LFP profite des affiches de la Ligue 1 pour faire sa promotion

L’opération s’accompagne d’animations destinées aux supporters. Des ballons de match dédicacés par les hommes du match seront mis en jeu, tandis qu’un tournoi spécial sera organisé sur la plateforme Mon Petit Gazon. Des retransmissions spéciales en bord de terrain avec des invités sont également prévues.

Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle stratégie de marque de la Ligue 1, symbolisée par la signature « Football. À la française » et le nouveau trophée de champion. Elle vise à mettre en valeur la richesse culturelle et patrimoniale des régions françaises à travers leurs rivalités footballistiques historiques. La campagne sera visible toute la semaine, notamment dans les gares des huit villes concernées, avec une présence renforcée sur les réseaux sociaux de la Ligue 1, des clubs et des diffuseurs officiels.