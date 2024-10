Neymar. Le coût monstrueux de sa minute de jeu sous le maillot de Al-Hilal

La minute de jeu la plus chère du football est pour Neymar.

Après un an tout pile à l’écart du football, en raison d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche occasionnée avec le Brésil, le 17 octobre 2023, Neymar s’apprête à faire son retour sur les terrains. L’attaquant auriverde a repris l’entrainement collectif sous le maillot de son club Al-Hilal, qu’il a rejoint en juillet 2023, dans le cadre d’un transfert à 90 millions d’euros.

Et pour lequel, il n’a disputé que cinq petits matchs avant de gravement se blesser. C’est d’autant plus contrariant pour son équipe, qu’il est sur le podium des footballeurs les mieux payés d’Arabie Saoudite (et par ricochet du monde de la discipline), avec un salaire estimé à 85 millions de dollars annuels (78,15 M€), que nous avons rapporté à son temps de jeu effectif.

214 114 euros le salaire quotidien de Neymar avec Al-Hilal

En prenant toutes les données, de salaire, de temps passé contractuellement avec Al-Hilal et de temps de jeu, l’on obtient l’équivalent d’un quotidien à 232 877 dollars (214 114 euros) pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Sachant qu’il a rejoint le club de la Saudi Pro League le 7 juillet 2023, il s’est donc écoulé jusqu’à ce dimanche 20 octobre 2024, 472 jours. Soit un total salarial pour le joueur estimé à 109 917 944 dollars (101,15 M€).

Sportivement parlant, Neymar a disputé trois matchs de championnat et deux de Ligue des champions asiatiques, pour un total de 386 minutes. Ce qui donne, comparé à son salaire un temps de jeu à la minute à près de 284 762 dollars (262 073 euros). La plus chère du football actuel et possiblement la plus chère de toute l’histoire de la discipline.