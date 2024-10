Mostafa Mohamed signe un nouveau contrat majeur qui n’est pas avec le FC Nantes

Mostafa Mohamed a un nouvel agent.

Courtisé l’été dernier, depuis l’Angleterre (Leicester), ou l’Espagne (Club Deportivo Leganés), Mostafa Mohamed est finalement resté au FC Nantes. Mais le club de la Loire accuse les conséquences de la nouvelle grille des droits TV et de la baisse qui en découle. Il pourrait être tenu, voire contraint, à céder des actifs au cours de la prochaine fenêtre du mercato.

Mostafa Mohamed rejoint l’agence CAA Base

Voilà qui justifie peut-être que l’attaquant égyptien ait un nouvel agent. Pour l’accompagner dans le futur de sa carrière sportive, il s’est adjoint les services d’une compagnie internationale qu’est l’agence CAA Base. Son portefeuille de joueurs est l’un des plus fournis de la discipline. Citons Cole Palmer, James Maddison, Heung-min Son, mais aussi côté Français, Kingsley Coman ou le jeune retraité, Raphael Varane.

Sous la coupe du propriétaire du Stade Rennais

Ironie de ce transfert, le groupe CAA, contraction de Creative Artists Agency qui opère plus largement dans l’univers du sport, du cinéma ou de la musique a basculé il y a un an quasi tout pile, dans le giron du groupe Artémis, celui-là même que gouverne la famille Pinault. Celle qui veille et gouverne aux intérêts du Stade Rennais voisin et rival… du FC Nantes!