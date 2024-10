F1 2024. Ce que sera le classement final selon les bookmakers

Max Verstappen est le meilleur candidat à sa propre succession d’après les bookmakers.

A cinq courses de la fin, au lendemain du Grand Prix des Etats-Unis remporté par le Néerlandais Max Verstappen, le suspense demeure entier pour la fin de la saison 2024 de F1. Le champion du monde en titre mène les débats, mais depuis son succès au forceps au classement de l’exercice 2021, jamais le pilote Red Bull n’avait été aussi contrarié dans sa domination.

Verstappen premier favori à sa propre succession

Que ce soient les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, le premier étant aussi le meilleur challenger de Verstappen avec 57 points de retard, ou du côté de chez Ferrari, en misant sur Charles Leclerc (75 unités à rattraper), tout reste possible. Pour autant, chez les bookmakers, il semble désormais acquis que le classement actuel du championnat, sera à l’identique de celui qui clôturera le GP d’Abou Dabi au mois de décembre, pour la dernière levée de la saison 2024.

A la question, quel pilotera sera sacré ? Verstappen jouit de la cote la plus basse (donc la plus probable), de 1,15, qui trahit très clairement son statut de favori et sa domination. Lando Norris n’est toutefois pas très loin, à une cote 4,75. Derrière par contre, la différence est déjà faite, puisque Charles Leclerc est précédé d’une cote de 34 qui semble enterrer toute possibilité le concernant.

Ce que sera le classement final du championnat du monde F1 2024 selon les bookmakers*

Max Verstappen = cote à 1,15

Lando Norris = 4,75

Charles Leclerc = 34

Oscar Piastri = 200

Carlos Sainz = 1 000

Lewis Hamilton = 4 000

George Russell = 4 000

* A la question « Qui sera champion du monde ? »