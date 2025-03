Stade Rennais – PSG. Le scénario du match tel que l’envisagent les bookmakers

Le Stade Rennais ne part pas favori face au PSG.

Premier choc de la 25e journée, les bookmakers dévoilent leurs prédictions pour l’affrontement entre le Stade Rennais, 11e du classement de Ligue 1, et le leader parisien. D’après les opérateurs français, le PSG devrait logiquement s’imposer au Roazhon Park, prolongeant ainsi sa domination sur le championnat.

Avec une cote de 1,67, le Paris Saint-Germain est clairement désigné comme le grand favori de cette rencontre. Les chances d’un match nul (cote à 4,05) ou d’une victoire rennaise (4,65) apparaissent nettement plus faibles, représentant respectivement 3% et 2% de probabilité selon les experts du secteur.

Vers un nul 1-1 ou un succès 2-1 du PSG à Rennes

Concernant le score exact, un succès parisien par 1-2 semble être le scénario le plus probable (cote à 7,50), suivi de près par un 0-1 ou un 0-2 (tous deux cotés à 8,25). Du côté des matchs nuls potentiels, le 1-1 est envisagé comme le plus crédible avec une cote de 6,85, loin devant le 2-2 (12,20) ou le 0-0 (15,20). Une victoire rennaise par 1-0, bien que peu probable, reste le scénario le plus envisageable en cas de surprise (cote à 14,50).

Dans la course aux buteurs, Ousmane Dembélé se détache comme la principale menace offensive parisienne avec une cote de 2,31 pour marquer à tout moment de la rencontre. Il est suivi par ses coéquipiers Gonçalo Ramos (2,49) et Bradley Barcola (2,58). Côté rennais, Arnaud Kalimuendo, ancien de la maison parisienne, est considéré comme le danger numéro un (3,80), devant Kyogo Furuhashi (4,00) et Ludovic Blas (4,30).

Dembélé déterminant sur le résultat final ?

Les bookmakers anticipent également un rôle prépondérant de Dembélé dans l’animation offensive parisienne, le désignant comme le joueur le plus susceptible de délivrer une passe décisive (cote à 3,45) ou d’être impliqué dans un but d’une manière ou d’une autre (cote à 1,60 pour être « décisif »).

Ce déplacement en terre bretonne s’annonce comme une nouvelle occasion pour les hommes de Luis Enrique de conforter leur position de leader, face à des Rennais qui tenteront de créer la surprise pour s’éloigner de la seconde partie du tableau.