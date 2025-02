FC Nantes et Synergie 2es, les plus vieux sponsors maillots du foot

Le FC Nantes et Synergie, un partenariat débuté au siècle dernier.

Le VfL Wolfsburg détient le record absolu du partenariat le plus long en Europe avec Volkswagen. Un lien indéfectible depuis 1991 sur le maillot, bien que la relation entre le club et le constructeur automobile remonte à la création du club.

En France, c’est le FC Nantes qui fait figure de modèle de fidélité avec Synergie. Le groupe spécialisé dans les ressources humaines orne le maillot des Canaris depuis 1998, soit 26 ans de partenariat ininterrompu. Le voisin et rival Stade Rennais intègre aussi le top 10 ci-dessous avec Samsic, qui le soutient depuis 2004 et occupe l’espace à l’avant du maillot sans discontinuer depuis 2006.

Inter Milan et Pirelli une collaboration de 26 ans achevée en 2021

D’autres collaborations historiques marquent le paysage du football européen : Las Palmas et l’Office du Tourisme de Gran Canaria depuis 2003, Arsenal et la compagnie aérienne Emirates depuis 2006 (qui a également donné son nom au stade), ou encore le Bayern Munich et Deutsche Telekom, partenaires depuis 2002.

En Italie, si l’AC Milan collabore avec Emirates depuis 2010, c’est l’histoire d’amour entre l’Inter Milan et Pirelli qui a marqué les esprits, avec un partenariat qui aura duré 26 ans (1995-2021).

