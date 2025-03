PSG – LOSC. Ce que sera le scénario du choc selon les bookmakers

Le PSG reçoit le LOSC pour un choc de la 24e journée de Ligue 1.

Pour cette affiche de la 24e journée de Ligue 1 entre le leader parisien et le 5e du championnat, les opérateurs de paris sportifs ont une vision claire de ce qui attend les spectateurs du Parc des Princes. Sans surprise, le PSG est largement favori avec une cote de 1,38, reflétant une probabilité de victoire estimée à 91%, tandis que les chances lilloises sont évaluées à seulement 7,75.

Le scénario le plus probable selon les bookmakers ? Une victoire parisienne par 2-0, créditée d’une cote de 6,45, suivie de près par un 1-0 (7,50) et un 3-0 (8,25). Ces prédictions illustrent la confiance des opérateurs dans la solidité défensive parisienne face à des Lillois qui pourraient peiner à trouver le chemin des filets. Si d’aventure les Dogues devaient créer la surprise, les scores de 0-1 ou 1-2 sont jugés les plus plausibles, tous deux à 20 contre 1.

En cas de match nul, le 1-1 apparaît comme le résultat le plus envisageable avec une cote de 8,70, loin devant le 0-0 (16,80) ou le spectaculaire 2-2 (17,20).

Dembélé et Jonathan David pour les buteurs les plus probables

Côté buteurs, les bookmakers misent sur les attaquants parisiens pour faire la différence. Ousmane Dembélé est considéré comme le plus susceptible de trouver le chemin des filets (cote de 2,05), suivi de près par Gonçalo Ramos (2,24) et Bradley Barcola (2,31). L’ailier français est également pressenti pour être décisif (but ou passe) avec une cote attractive de 1,50.

Dans le camp lillois, c’est sans surprise Jonathan David qui porte les espoirs nordistes avec une cote de 3,65 pour un but du Canadien. Chuba Akpom (5,00) et Rémy Cabella (6,60) sont également identifiés comme des menaces potentielles pour la défense parisienne, bien que leurs probabilités de marquer soient jugées nettement inférieures à celles des attaquants parisiens.

Le rapport de force semble donc clairement en faveur des hommes de Luis Enrique selon les opérateurs, qui anticipent une victoire maîtrisée du PSG, portée par l’efficacité de ses attaquants et une défense capable de limiter les velléités offensives lilloises.