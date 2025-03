Borussia Dortmund – LOSC. Ce que sera le scénario du match selon les bookmakers

Premier acte ce soir du choc entre le Borussia Dortmund et le LOSC Lille.

Alors que la Ligue des champions entame sa phase à éliminations directes avec les huitièmes de finale aller ce mardi et mercredi, les bookmakers ont déjà leur scénario bien établi pour la confrontation entre le Borussia Dortmund et le LOSC Lille. Décryptage des pronostics qui dessinent les contours d’une rencontre prometteuse mais déséquilibrée.

Les opérateurs sportifs ne font pas dans la demi-mesure : avec une cote de victoire de 1,65 et une probabilité implicite de 76%, le Borussia Dortmund est largement favori à domicile. Les chances de victoire lilloises semblent bien minces (cote de 5,40), tandis que le match nul apparaît comme une option intermédiaire mais relativement improbable (4,00).

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers imaginent un match contrôlé par les hommes de Niko Kovac. Les scénarios les plus probables dessinent une victoire allemande sans concéder de but : 2-0 (cote de 6,90) ou 1-0 (7,20). Une victoire plus large sur le score de 3-0 reste envisageable (10,80). Les espoirs lillois reposent sur un match serré. Si les Dogues veulent créer la surprise, ce sera probablement sur des scores serrés comme le 0-1 (14,50) ou le 1-2 (15,00). Un match nul 1-1 (6,50) n’est pas à exclure, bien que les bookmakers privilégient plutôt un succès de Dortmund au sens large.

Côté buteurs, c’est Serhou Guirassy qui cristallise toutes les attentions. L’attaquant guinéen du Borussia est donné favori pour trouver le chemin des filets (2,10) et être décisif dans la rencontre (1,70). Jamie Gittens (3,40) et Karim Adeyemi (3,55) sont également surveillés de près par les opérateurs. Dans le camp lillois, Jonathan David porte l’essentiel des espoirs offensifs avec une cote de 3,50 pour marquer. Chuba Akpom (5,05) et Rémy Cabella (6,15) sont également cités, mais avec des probabilités nettement plus réduites.

Le LOSC ne part pas favori, mais il n’est plus à une bonne surprise près

Le tableau dépeint par les bookmakers est sans équivoque : le LOSC devra réaliser un exploit pour revenir de Dortmund avec un résultat positif. La double confrontation s’annonce déséquilibrée, et les hommes de Bruno Genesio devront contredire les statistiques pour espérer poursuivre leur aventure européenne au-delà de ce huitième de finale.

Les cotes suggèrent un match où Dortmund, finaliste de la dernière édition, imposera son rythme à domicile, avec probablement un ou deux buts d’écart. Mais l’histoire du football nous a souvent rappelé que les pronostics ne sont pas toujours respectés, surtout dans les soirées magiques de Ligue des Champions.