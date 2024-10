Simone Biles et Vinicius Jr sont les athlètes les plus bankables en 2024

Simone Biles devance Vinicius Jr au classement annuel des athlètes les plus commercialisables de SportsProMedia.

La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles s’impose comme l’athlète la plus commercialisable au monde en 2024, selon le classement annuel de SportsProMedia. La gymnaste la plus titrée de l’histoire devient ainsi la première femme à décrocher deux fois cette distinction, après un premier sacre en 2021.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le footballeur brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, tandis que l’icône du basket LeBron James complète le top 3. La sensation du basket féminin Caitlin Clark fait une entrée fracassante à la quatrième place, suivie par Lionel Messi qui glisse de la première à la cinquième position.

Parité parfaite entre les hommes et les femmes

Le classement 2024 reflète une évolution notable dans le sport business avec une parité parfaite hommes-femmes dans le top 10. Au total, 28 hommes et 22 femmes composent ce palmarès des 50 athlètes les plus bankables, où le football et le basket-ball dominent avec respectivement 15 et 11 représentants.

Fait marquant, 21 des 50 athlètes ont participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, soulignant l’impact commercial majeur de cet événement. La WNBA se distingue particulièrement avec six joueuses présentes, soit la plus forte représentation pour une ligue professionnelle.

Les 10 athlètes les plus bankables du monde en 2024

1. Simone Biles

2. Vinicius Junior

3. LeBron James

4. Caitlin Clark

5. Lionel Messi

6. Rebeca Andrade

7. Kylian Mbappe

8. Ilona Maher

9. Cristiano Ronaldo

10. Katie Ledecky