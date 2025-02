Griezmann avec Fred Livraison au casting de la nouvelle publicité Uber Eat

Antoine Griezmann joue les guests dans la nouvelle campagne commerciale de Uber Eats.

Uber Eats frappe un grand coup en recrutant Antoine Griezmann au casting de sa nouvelle campagne commerciale, en duo avec on personnage emblématique « Fred Livraison ». L’ancien international français, reconverti en « premier supporter des Bleus », partage l’affiche avec cet anti-héros devenu familier pour plus d’un Français sur deux.

Antoine Griezmann signe la fin de Fred Livraison

Cette nouvelle saga publicitaire, imaginée par l’agence Buzzman, met en scène les tentatives de sabotage de Fred Livraison, qui voit d’un mauvais œil l’arrivée de Griezmann comme égérie de l’abonnement Uber One – synonyme de la fin des frais de livraison qu’il incarne. Une intrigue qui culminera avec un retournement de situation inattendu.

Une marque de plus en plus associée au monde du football

Ce partenariat renforce la position d’Uber Eats dans le paysage footballistique français. En six ans seulement, l’entreprise s’est hissée dans le top 5 des sponsors du football hexagonal, aux côtés de géants comme Nike et Adidas. Présente dans près de 400 villes françaises et couvrant 80% de la population, la plateforme de livraison poursuit ainsi sa stratégie d’ancrage dans l’univers du ballon rond.