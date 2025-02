Sergio Ramos. De surprenantes clauses inscrites à son contrat avec Monterrey

L’ancien défenseur du PSG, Sergio Ramos est parti boucler sa carrière au Mexique.

Les conditions du transfert de Sergio Ramos à Monterrey révèlent l’ambition du club mexicain. L’ancien capitaine du Real Madrid, 38 ans, aurait signé un contrat d’un an assorti d’une série de clauses particulièrement attractives, selon BeIn Sports et le podcast Footy Culture.

Sur le plan financier, le défenseur espagnol toucherait un salaire de base de 4 millions d’euros, bonifié par de nombreuses primes de performance. Il bénéficierait également d’un pourcentage sur les ventes de maillots floqués à son nom, tout en conservant le contrôle total de ses droits d’image.

Des clauses liées à son nouveau mode de vie au Mexique

Plus surprenant encore, le contrat inclurait une clause lui permettant de choisir ses matches, ainsi que des avantages substantiels en matière de confort de vie : logement garanti, service de sécurité pour lui et sa famille, chauffeur personnel disponible 24h/24, et même la possibilité de résider à proximité de son compatriote Sergio Canales.

Des conditions qui, si elles se confirment – ni le joueur ni le club n’ayant officiellement communiqué sur le sujet – feraient de Ramos le joueur le mieux rémunéré de l’effectif de Monterrey.