Classement final de la Ligue 1 comparé aux budgets des clubs

La Ligue 1 saison 2023-2024 c’est fini. Et jusqu’à la fin, c’était bien.

La fin d’une saison particulièrement excitante en Ligue 1, c’était ce dimanche soir avec encore pas mal d’enjeux sur les terrains à l’exception de ceux concernant les extrêmes : le PSG dans un sens déjà sacré champion de France et Clermont à l’opposé, relégué en Ligue 2. Voilà deux clubs qui ont tenu leur rang si l’on peut dire, eu égard aux moyens financiers de chacun ; colossaux pour Paris, très modestes du côté des Auvergnats.

Les extrêmes PSG et Clermont sont à l’équilibre

Au comparatif Sportune du classement sportif et des budgets prévisionnels les deux clubs sont à l’équilibre, comme une démonstration si besoin en était qu’il y a corrélation entre l’argent et la performance. Nous l’avons vu autrement à l’étage inférieur de la Ligue 2, c’est donc vrai également dans l’élite. C’est vrai, mais à quelques exceptions près, sans quoi tout serait déjà écrit d’avance et finalement totalement dénué d’intérêt. Heureusement, il y a toujours la glorieuse incertitude du sport…

OM, FC Nantes et FC Lorient pour plus grosses déceptions

Pour simplifier dans les largeurs, il y a une moitié des clubs qui tient son rang, dans un ratio maximal de +/- 2 et l’autre qui, soit régale, soit déchante. Déchante notamment pour l’Olympique de Marseille et avec l’OM, les clubs de l’Ouest, le FC Nantes et le FC Lorient.

Le Stade Brestois va gonfler son budget et ses ambitions

Régale, forcément le Stade Brestois qui a rempli la meilleure saison de son histoire en terminant sur le podium avec en sus une place pour la Ligue des champions. Sachant que cela rapporte au moins plusieurs dizaines de millions d’euros de disputer la compétition, le club breton passera dans une toute autre sphère la saison prochaine, avec un budget évidemment augmenté et de nouvelles ambitions plus en adéquations.

Classement final de la Ligue 1 saison 2023-2024 comparé aux budgets des clubs

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence Paris SG 700 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 270 M€ 2 8 – 6 Olympique Lyonnais 220 M€ 3 6 – 3 AS Monaco 205 M€ 4 2 + 2