Des effectifs qui ont coûté plus d’une centaine de millions d’euros d’indemnités en transferts pour la presque moitié de la Ligue 1.

Selon la dernière étude de l’Observatoire du football CIES, la Ligue 1 française se positionne parmi les championnats ayant investi le plus dans leurs effectifs. Le Paris Saint-Germain se distingue particulièrement, occupant la sixième place internationale avec une dépense de 772 millions d’euros en indemnités de transfert pour bâtir son effectif actuel.

Le PSG dans le top 10 mondial des clubs ayant le plus investi

Cette somme place le club de la capitale juste derrière Arsenal (798 M€) et Tottenham (787 M€), mais devant Liverpool (735 M€). Le PSG est d’ailleurs la seule équipe non-anglaise à figurer dans le top 7 mondial, dominé par Chelsea avec un montant record de 1,26 milliard d’euros.

La Premier League anglaise domine largement ce classement avec 24 clubs représentés, dont l’intégralité des équipes de l’élite.

Dix équipes de la Ligue 1 sont dans le top 100 international

La Ligue 1, quant à elle, place 10 clubs dans le top 100 mondial. Derrière le PSG, on retrouve l’AS Monaco (298 M€) et l’Olympique de Marseille (282 M€) qui complètent le podium français. Cette étude souligne l’attractivité croissante du championnat français et sa capacité à attirer des joueurs, en dépit de difficultés économiques qui affaiblissent les clubs vis-à-vis de leurs proches rivaux européens. Elle met également en lumière l’écart financier considérable entre le PSG et ses concurrents nationaux, expliquant en partie sa domination sur la scène nationale.

Enfin, l’étude révèle l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché des transferts, avec quatre clubs saoudiens figurant dans le top 100, dont Al-Hilal en 13ème position mondiale avec 485 millions d’euros investis.

Classement des effectifs les plus chers à construire en Ligue 1

Paris Saint-Germain = 772 M€

AS Monaco = 298 M€

Olympique de Marseille = 282 M€

Stade Rennais = 209 M€

Olympique Lyonnais = 207 M€

OGC Nice = 173 M€

LOSC Lille = 133 M€

RC Strasbourg = 126 M€

Stade de Reims = 92 M€

RC Lens = 74 M€

