Classement CIES des clubs de Ligue 1 qui recrutent le plus jeune

Quel âge ont les recrues des clubs de la Ligue 1 ?

Jeunesse ou expérience, là est bien souvent la question pour ceux qui composent les équipes du sport collectif. Il faut bien souvent un savant mélange des deux, entre la fougue des uns, la science des autres. Le football a toutefois ceci de particulier que l’âge des recrues ne dépend pas toujours du seul intérêt sportif ; le marché des transferts faisant que plus un joueur est jeune, plus son potentiel de valorisation est grand.

Le Stade de Reims et le R Strasbourg ont réduit l’âge des recrues

L’Observatoire du football CIES publie ce mercredi une étude visant à classer les équipes selon l’âge de leurs recrues, depuis la saison 2019-2020. Avec un comparatif sur la période précédente entre 2014 et 2019. Cette saison, c’est au Stade de Reims que la moyenne des transferts dans le sens des arrivées est la basse, à 23,09 ans. Sur 10 ans, elle a baisse de 1,77 ans, seul Strasbourg le devance sur ce critère, avec une moyenne en diminution de 2,83 ans sur la décennie, principalement par le fait des dernières opérations, initiées par le nouvel actionnaire BlueCo.

Le PSG, l’OM et l’OL recrutent plus de joueurs d’expérience

Inversement pour accompagner son retour dans l’élite, Le Havre a recruté des joueurs d’expérience. Le HAC justifie de la moyenne d’âge la plus élevée pour ses recrues. Notons qu’à part Monaco, qui fait du trading une composante de son mod§le économique, les trois autres clubs les plus riches du football français que sont le PSG, l’OM et l’OL misent plutôt sur des joueurs d’âge plus mûr. A tout le moins comparé au reste de la Ligue 1.

Stade de Reims = 23,09 ans

RC Strasbourg = 23,19

FC Lorient = 23,64

OGC Nice = 23,67

AS Monaco = 23,89

Toulouse FC = 24,31

Stade Brestois = 24,44

LOSC Lille = 24,45

Clermont Foot = 24,52

FC Nantes = 24,83

RC Lens = 24,94

FC Metz = 25,07

Stade Rennais = 25,25

Olympique Marseille = 25,36

Paris St-Germain = 25,40

Montpellier HSC = 25,46

Olympique Lyonnais = 25,71

Le Havre AC = 26,18