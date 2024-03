Ce que sera le classement final en Ligue 1 selon les bookmakers

C’est le money time de la saison 2023-2024 de la Ligue 1.

Encore huit matchs d’ici au dénouement final de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Si tout est encore mathématiquement possible, il n’y a plus guère d’enjeux quant à la victoire du championnat, qui ne devrait plus échapper désormais au Paris Saint-Germain, le club se succédant à lui même.

Le PSG champion, cela ne fait plus guère de doutes

De même qu’à l’arrière, les choses se compliquent dangereusement pour le promu FC Metz et le Clermont Foot. Entre, par contre, rien ne semble véritablement figé. Ni pour le podium et les places européennes à distribuer, ni pour la moins envieuse place de barragiste.

Monaco plutôt que Brest pour la place de dauphin ?

Le classement ci-dessous est celui qu’envisagent les bookmakers à ce stade bien avancé de l’exercice sportif. Il diffère quelque peu de l’actuel, notamment pour la convoitée place de dauphin du Paris Saint-Germain qui, en l’espèce, devrait échoir à l’AS Monaco, la surprise brestoise terminant quand même sur le podium final.

Ce que sera le classement final en Ligue 1 selon les bookmakers

1. Paris cote à 1,01

2. Monaco = 66

3. Brest = 100

4. Lille = 150

5. Lens = 250

6. Nice = 500

7. Marseille = 500

8. Reims = 750

9. Rennes = 750

10. Lyon = 875

11. Strasbourg = 1 000

12. Montpellier = 1 000

13. Le Havre = 1 000

14. Toulouse = 1 500

15. Nantes = 2 500

16. Lorient = 3 000

17. Metz = 4 500

18. Clermont = 4 500