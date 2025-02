OM : Quel était le salaire de Valentin Carboni ?

Valentin Carboni est de retour prématurément en Italie.

Quatre bouts de matchs et s’en va déjà de l’Olympique de Marseille, Valentin Carboni. En l’espèce, c’est moins un échec sportif, qu’un triste concours de circonstance avec le milieu offensif argentin venu en Provence pour tenter de s’inscrire dans la durée. C’était l’idée de l’opération derrière son transfert noué avec l’Inter Milan au mois d’août dernier : un prêt payant d’une saison, assorti d’une option d’achat à 36 millions d’euros.

Gravement blessé avec la sélection d’Argentine

Las, Valentin Carboni, après avoir découvert la Ligue 1 française en disputant des rencontres contre le Stade de Reims, le Toulouse FC, le RC Strasbourg et Angers SCO s’est gravement blessé à l’occasion d’un rassemblement avec sa sélection nationale d’Argentine. Touché aux ligaments croisés du genou gauche sa saison s’est achevée bien prématurément. C’est donc en conséquence que l’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi, mettre fin à la période de prêt du joueur qui revient en Lombardie.

Prolongé et revalorisé par l’Inter Milan avant son départ

On ne peut pas véritablement savoir qu’elle est l’économie pour l’OM, sachant que sur une blessure aussi longue entre enjeu la Sécurité sociale sur les trois premiers mois et que la suite dépend de l’employeur et de son joueur sous contra. L’on apprend néanmoins de Calcio e Finanza, que Valentin Carboni a été prolongé jusqu’en 2029 par l’Inter Milan, juste avant son départ et que son salaire a été revalorisé à hauteur de 3 millions d’euros brut que l’Olympique de Marseille avait à sa charge.