OM: Où va signer Dimitri Payet selon les bookmakers ?

Dimitri Payet va quitter l’OM. Mais pour aller où ?

La surprise est totale pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Dimitri Payet, l’emblématique milieu de terrain, a quitté le club de manière inattendue. Alors que le joueur de 36 ans était sous contrat jusqu’en juin 2024, les dirigeants marseillais et l’intéressé d’un commun accord, ont décidé de mettre fin au contrat un an avant l’échéance.

Dimitri Payet quitte l’OM, pour aller où ?

Cette décision a conduit à l’émotion de Payet, ce vendredi, lors d’une conférence de presse où il a confirmé son départ. Il a exprimé son désir de partir « par la grande porte » et de continuer à jouer au plus haut niveau malgré son âge. Le joueur affirme qu’il veut remporter des titres avec son club. Mais maintenant que son avenir à Marseille est clos, les spéculations vont bon train concernant sa prochaine destination. Chez les bookmakers, un déménagement en Arabie saoudite semble le scénario le plus probable, avec une cote de 4/11 (comprendre 4 euros à gagner pour un de misé), pour un transfert dans un club de la Pro League saoudienne.

L’Arabie Saoudite tient la corde devant l’OGCN et le FC Nantes

D’autres options sont également envisagées par les opérateurs, avec une cote de 5/1 pour une suite en Ligue 1 avec Nice, et de 7/1 pour un transfert à Nantes, ou dans un club turc. Un retour à West Ham est également mentionné avec une cote de 12/1, tout comme un possible transfert vers une équipe de la Major League Soccer (MLS). Interrogé par The Sun, Alex Apati de Ladbrokes souligne que de nombreux joueurs européens ont déjà fait le choix de rejoindre la ligue saoudienne, et que Dimitri Payet pourrait bien être le prochain à bénéficier d’un lucratif contrat en Arabie saoudite.

A 36 ans, Dimitri Payet n’en a pas fini avec le football

Dimitri Payet a passé huit ans à porter le maillot de l’OM, entrecoupés d’un transfert de deux ans à West Ham. Avant cela, il a défendu les couleurs du FC Nantes, de l’AS Saint-Etienne et du Lille Losc. Pour l’instant, la situation sur son futur reste incertaine, mais une chose est sûre, le milieu de terrain offensif suscite l’intérêt et les spéculations vont bon train sur sa prochaine destination.