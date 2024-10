A combien s’élève la fortune de Phil Knight, le fondateur de Nike ?

En investissant 500 euros, Phil Knight est devenu l’une des personnalités les plus roches du monde.

Phil Knight, l’homme derrière la puissante marque sportive Nike, figure aujourd’hui parmi les hommes les plus riches au monde avec une fortune estimée à 37 milliards de dollars. Classé 45e sur la liste mondiale des milliardaires de Forbes en date du 17 octobre 2024, Knight continue de marquer l’histoire du business mondial malgré sa retraite en 2016, après 52 années à la tête de la célèbre marque au swoosh.

Ancien athlète de l’Université de l’Oregon, c’est avec son entraîneur de l’époque, Bill Bowerman, que Knight fonde en 1964 la société Blue Ribbon Sports, qui deviendra Nike quelques années plus tard. À leurs débuts, les deux partenaires n’ont investi que 500 dollars chacun. Depuis, l’entreprise a connu une croissance fulgurante, atteignant un chiffre d’affaires de 51 milliards de dollars en 2024, dont 20 % appartiennent encore à la famille Knight.

Phil Knight, entrepreneur et philanthrope

Phil Knight ne s’est pas contenté de bâtir un empire sportif : il est aussi un des philanthropes les plus généreux des États-Unis. Avec sa femme Penny, ils ont donné plus de 3,6 milliards de dollars à diverses causes, principalement via leur Knight Foundation. Leur générosité s’est illustrée par des dons massifs à leurs anciennes universités : l’Université de l’Oregon et Stanford, à hauteur de 500 millions de dollars chacune. En 2023, ils ont également promis 400 millions pour la reconstruction du quartier historique d’Albina à Portland, une initiative visant à soutenir les communautés afro-américaines.

Ce parcours, de la piste d’athlétisme à l’univers des affaires, fait de Phil Knight non seulement une icône du sport-business mais aussi un acteur clé de la philanthropie américaine.