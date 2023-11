A combien s’élève la fortune d’Aubameyang ?

Pierre-Emerick Aubameyang est l’un des joueurs les mieux payés de l’OM cette saison.

L’attaquant de l’OM Pierre-Emerick Aubameyang est non seulement réputé pour sa vitesse fulgurante et ses prouesses en matière de buts, mais aussi pour son style de vie extravagant. Avec une collection de voitures stupéfiante d’une valeur de plus de 5 million d’euros, la fortune d’Aubameyang est sujette à curiosité de la part de la presse internationale. Le quotidien sportif espagnol Marca notamment, l’estime proche de 55 millions d’euros.

Aubameyang sur le podium des plus hauts salaires de l’OM

Le contrat d’Aubameyang avec l’OM fait de lui l’un sinon le joueur le mieux payé du club, estimé proche de 700 000 euros brut mensuels. Soit environ 8,4 millions d’euros par saison, sur un contrat de trois ans signé avec l’Olympique de Marseille. Il a en plus des primes à la performance et des revenus du sponsoring, de ses commanditaires personnels. L’international gabonais est notamment lié à l’équipementier Nike qui lui fournit ses crampons.

Une collection dingue de voitures customisées

La fortune d’Aubameyang se matérialise notamment par les voitures en sa possession. Il a ou a eu pèle-mêle, un Range Rover Sport, une Lamborghini Aventador LP 700-4 noire surnommée la « Batmobile », deux Porsche Panamera, une Ferrari 488 Spider, une Ferrari 458 Italia, une Aston Martin DB9 Volante 2 en or ou une Audi R8 V10 Plus, également en or. Cette collection extravagante reflète la personnalité flamboyante d’Aubameyang et son penchant pour le luxe.

Une star sur les réseaux sociaux à plus de 20 M de followers cumulés

La popularité d’Aubameyang s’étend au-delà du terrain de football, avec une forte présence sur les réseaux sociaux comptant plus de 14 millions de followers sur Instagram, environ 2,3 M de followers sur Twitter et plus de 7,2 millions de likes sur Facebook.