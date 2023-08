Aubameyang et les voitures, son incroyable garage vaut plus de 5M€

Le nouvel attaquant de l’OM est un fou de voitures et rarement, il compose dans l’ordinaire.

Combien en aura-t-il avec lui dans sa nouvelle vie marseillaise ? Probablement sa plus chère, sa Ferrari LaFerrari à plus d’un million d’euros qui l’a suivie au cours de sa (courte) expérience au FC Barcelone. Le reste sera à découvrir, mais une chose de sûre, Pierre-Emerick Aubameyang n’aura que l’embarras du choix de ses voitures, quand il devra se déplacer dans le cadre de son nouveau contrat avec l’OM.

Dans l'incroyable garage d'Aubameyang, il y a...

Maintenant qu’il joue à l’OM, quelles voitures pour l’accompagner ?

Cristiano Ronaldo et ses fusées parfois hors de prix mis à part, PEA possède l’un des plus riches garages du monde des footballeurs. A tout le moins l’un des plus excentriques. Car en plus de compter sur des modèles enviés du commun des mortels, il a pris l’habitude de faire personnaliser ses automobiles. Dans des styles bien à lui. Et bien voyants.

Aubameyang et le roi des voitures customisées

Comme ses Lamborghini, deux Urus et une Aventador, révélés par le joueur de l’Olympique de Marseille alors qu’il était encore un pensionnaire des Gunners d’Arsenal. Les trois versions sur une même image, et à leurs côtés une autre Aventador et la plus chère d’entre toutes, sa Ferrari LaFerrari habillées d’une enveloppe de la couleur irisée de l’essence.

Un clinquant garage qui dépasse les 5 millions d’euros en valeur estimée

Au total, nous avons répertorié ci-dessous 15 véhicules haut de gamme associés à Pierre-Emerick Aubameyang, qu’il a ou qu’il possède encore, pour un total estimé à plus de 5 millions d’euros (sachant que les tarifs sont indicatifs et peuvent varier grandement selon les options ou la personnalisation). Et la liste n’est sûrement pas exhaustive. Plusieurs lui ont été fournis ou transformés en Angleterre, par Yiannimize et en France, MS Motors.

Les voitures de Pierre-Emerick Aubameyang

Ferrari LaFerrari = 1,25

Ferrari 812 Superfast = 0,5

Ferrari 458 Spider = 0,25

Ferrari 458 Italia = 0,4

Ferrari F12 Novitec N Largo = 0,25

Lamborghini Aventador = 0,5

Lamborghini Urus x2 = 0,2 X2

Lamborghini Huracan Spyder = 0,3

Range Rover Sport Mansory = 0,1

Porsche Panamera Turbo Techart = 0,35

Audi R8 V10 = 0,1

Audi RS7 R = 0,1

Aston Martin DB9 Volante = 0,3

Aston Martin Vanquish S Volante = 0,3

Bentley Bentayga = 0,2