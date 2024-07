Wimbledon 2024: Les primes du Grand Chelem londonien

Carlos Alcaraz remet son titre en jeu à Wimbledon 2024. Vers un doublé avec Roland-Garros ?

Wimbledon 2024 s’annonce exceptionnel avec un record historique de primes. Cette année, le célèbre tournoi londonien offrira un fonds de récompenses totalisant 50 millions de livres sterling (environ 59 millions d’euros), selon les officiels du All England Club.

Un prize money record pour l’édition 2024 de Wimbledon

Les champions en simple de cette édition repartiront chacun avec 2,7 millions de livres (3,2 millions d’euros). Même les joueurs éliminés dès le premier tour ne repartiront pas les mains vides, puisqu’ils recevront une prime de consolation de 60 000 livres (71 000 euros). A titre de comparaison avec le dernier Roland-Garros, les vainqueurs empochaient 2,4 millions d’euros et les battus du premier tour, 73 000 euros.

Des primes en augmentation partout mais surtout sur la base

Le montant total des récompenses a augmenté de 5,3 millions de livres (6,3 millions d’euros) par rapport à l’année dernière, marquant une hausse de 11,9 %. Les chèques des vainqueurs ont été augmentés de 350 000 livres (414 000 euros), en progression de 14,9 % par rapport à 2023. Au cours de la dernière décennie, le montant des prix distribués à Wimbledon a doublé, passant de 25 millions de livres (29,6 millions d’euros) en 2014 à 50 millions cette année. Particulièrement, les compétitions en fauteuil roulant et en quad fauteuil voient leur prime atteindre pour la première fois 1 million de livres.

L’intérêt pour assister à Wimbledon n’a jamais été aussi fort, avec une demande de billets sans précédent via notre loterie publique et l’hospitalité d’entreprise. Le tournoi débute ce lundi 1er juillet et se terminera le dimanche 14 juillet.

Le détail des primes du tournoi de Wimbledon 2024

Simple:

1er tour = 60 000 £ (71 000 €)

2e tour = 93 000 £ (110 000 €)

3e tour = 143 000 £ (169 000 €)

Huitième de finale = 226 000 £ (267 000 €)

Quart de finale = 375 000 £ (444 000 €)

Demi finale = 715 000 £ (850 000 €)

Finale = 1 400 000 £ (1,7 M€)

Victoire = 2 700 000 £ (3,2 M€)

Double:

1er tour = 15 750 £ (18 600 €)

2e tour = 25 000 £ (30 000 €)

Huitième de finale = 42 000 £ (50 000 €)

Quart de finale = 84 000 £ (99 000 €)

Demi finale = 167 000 £ (198 000 €)

Finale = 330 000 £ (390 000 €)

Victoire = 650 000 £ (770 000 €)