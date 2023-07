Wimbledon 2023: Les primes (prize money) du tournoi londonien

Novak Djokovic visera un 3e succès en Grand Chelem en 2023 et une prime record sur le gazon de Wimbledon.

Le All England Club qui organise la compétition, a annoncé que le fonds total des primes pour le tournoi de Wimbledon 2023 s’élèvera à un montant historique de 44 700 000 livres (52 165 489 €). C’est une augmentation de 11,2 % par rapport à l’année précédente et de 17,1 % par rapport à l’édition de 2019 avant la pandémie. Les champions et finalistes du simple dames et du simple messieurs recevront des bonus financiers jamais atteints dans le Grand chelem londonien, avec 2,7 M€ alloués aux champions et 1,4 M€ aux finalistes.

Un prize money record distribués aux joueurs et joueuses de Wimbledon 2023

La distribution des primes met également l’accent sur le soutien aux joueurs défaits dès les premiers tours de l’événement. Le fonds des primes pour les phases de qualification a connu une augmentation de 14,5 % par rapport à l’édition précédente. De plus, les joueurs éliminés dès le premier tour du tableau principal du simple messieurs et du simple dames bénéficieront d’une augmentation de 10 % du prize money, qui s’élèvera désormais à plus de 64 000 euros.

L’augmentation des primes s’applique aussi sur les épreuves de doubles et de tennis fauteuil

Les doubles messieurs et dames verront également une augmentation de leur enveloppe de primes, avec une hausse de 10,7 % par rapport à l’année précédente. Les événements en tennis fauteuil, y compris les simples et les doubles, ont également connu une augmentation de près de 20 %. « Notre ambition avec cette distribution est de ramener les prix des champions et des finalistes en simple aux niveaux de 2019, avant la pandémie tout en offrant un soutien mérité aux joueurs dans les premiers tours de l’événement », explique par communiqué Ian Hewitt, le président du All England Club. La rémunération des joueurs et joueuses du tournoi de Wimbledon 2023 est supérieure à celle de Roland-Garros 2023, disputé quelques semaines plus tôt, sur la terre-battue parisienne.

Le détail des primes du tournoi de Wimbledon 2023

Simple (messieurs et dames) :

1er tour = 55 000 £ (64 177 €) + 10 % sur 2022

2e tour = 85 000 £ (99 182 €) + 9 %

3e tour = 131 000 £ (152 871 €) + 9,2 %

Huitième de finale = 207 000 £ (241 580 €) + 8,9 %

Quart de finale = 340 000 £ (396 798 €) + 9,7 %

Demi finale = 600 000 £ (700 296 €) + 12,1 %

Finale = 1 175 000 £ (1 371 652 €) + 11,9 %

Victoire = 2 350 000 £ (2 743 049 €) + 17,5 %

Double (messieurs et dames) :

1er tour = 13 750 £ (16 040 €) + 10 %

2e tour = 22 000 £ (25 667 €) + 10 %

Huitième de finale = 36 250 £ (42 292 €) + 9,8 %

Quart de finale = 75 000 £ (87 507 €) + 11,9 %

Demi finale = 150 000 £ (175 014 €) + 11,1 %

Finale = 300 000 £ (350 041 €) + 11,1 %

Victoire = 600 000 £ (700 296 €) + 11,1 %