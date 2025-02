Mondiaux de biathlon 2025. Détail des primes à gagner

C’est parti pour les championnats du monde 2025 de biathlon.

Les Championnats du monde de biathlon 2025 à Lenzerheide qui débute ce mercredi et vont se poursuivre jusqu’au dimanche 23 février, offrent aux athlètes bien plus que la gloire sportive. Dans cette station suisse, qui accueille l’élite mondiale jusqu’au 23 février, les performances seront récompensées par des primes substantielles, significativement plus élevées que celles distribuées en Coupe du monde.

La hiérarchie des récompenses reflète naturellement celle du podium. Une médaille d’or en individuel sera ainsi gratifiée de 25 000 euros, soit une prime supérieure de 10 000 euros à celle d’une victoire en Coupe du monde. Les médaillés d’argent et de bronze ne seront pas en reste, avec respectivement 20 000 et 15 000 euros de récompense.

Les épreuves collectives ne sont pas oubliées, avec des dotations particulièrement conséquentes pour les relais. L’équipe championne du monde se partagera une enveloppe de 30 000 euros, quand leurs dauphins recevront 24 000 euros et les médaillés de bronze 20 000 euros. Le relais mixte simple fait figure d’exception, avec une prime de 15 000 euros promise aux vainqueurs.

Des primes pour les trente premiers des épreuves individuelles

Point notable du système de récompenses : tous les athlètes terminant dans les trente premiers d’une épreuve individuelle seront également récompensés financièrement selon une grille de répartition dégressive, assurant ainsi une redistribution élargie des primes sur l’ensemble de la compétition.

Pour l’équipe de France, particulièrement ambitieuse sur ces Mondiaux, ces primes constituent une motivation supplémentaire, même si la quête des médailles reste naturellement l’objectif principal sur un tel événement. Première occasion d’ouvrir le compteur, avec la première épreuve que le relais mixte, à suivre ce mercredi dans l’après-midi.