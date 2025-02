Tadej Pogacar. Combien lui rapporte sa victoire à l’UAE Tour 2025 ?

Tadej Pogacar a remporté l’UAE Tour 2025 ce dimanche.

Le champion du monde slovène a frappé fort pour sa première course de la saison 2025. Vainqueur de l’UAE Tour ce dimanche, Tadej Pogacar s’est adjugé non seulement le classement général mais aussi deux étapes, dont la dernière à Jebel Hafeet. Une performance qui lui rapporte un joli pactole de 48.500 euros, répartis entre sa victoire finale (35.500 euros) et ses succès d’étapes (13.000 euros).

Pogacar, Ciccone et Bilbao sur le podium

Cap sur les classiques printanières

Déjà lauréat de l’épreuve en 2021 et 2022, le triple vainqueur du Tour de France n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Son attaque décisive à 8 kilomètres de l’arrivée dans l’ultime ascension lui a permis de creuser des écarts définitifs. Au classement général, l’Italien Giulio Ciccone et l’Espagnol Pello Bilbao complètent le podium, repoussés respectivement à 1’14 » et 1’19 ».

À 26 ans, le leader de l’équipe UAE Team Emirates va désormais se concentrer sur les classiques printanières. Au programme : les Strade Bianche, où il visera un deuxième succès, et Milan-San Remo, l’un des rares Monuments manquant encore à son palmarès. Il ne retrouvera les courses par étapes qu’en juin, à l’occasion du Critérium du Dauphiné.