Roland-Garros 2023: Les primes (prize money) du Grand Chelem parisien

Caroline Garcia sera l’une des meilleures chances françaises au tournoi de Roland-Garros 2023 qui débute ce dimanche.

C’est ce dimanche 28 mai que débute Roland-Garros 2023. Lors de cette quinzaine, les meilleurs joueurs – et joueuses – de tennis s’affronteront sur les courts pour décrocher le Grand Chelem parisien, après près de deux mois de compétition sur terre battue. Cette année, les primes du mythique tournoi de la Porte d’Auteuil ont été augmentées de 12,3% par rapport à l’an passé, où le prize money était alors de 43,6 millions d’euros. Un montant déjà record à l’époque.

Un prize money à près de 50 millions d’euros pour Roland-Garros 2023

En effet, les primes sportives de ce Roland-Garros 2023 s’élèvent à 49,6 millions d’euros. Le prize money est supérieur à celui de l’Open d’Australie 2023 (47,3 millions d’euros), ainsi que celui de la prochaine édition de Wimbledon, qui sera de 40,350 millions de livres, soit 46,35 millions d’euros, selon le taux de conversion actuel. Comme toujours au tennis pour les tournois du Grand Chelem, les dotations sont réparties de manière équitable entre les joueurs et les joueuses. En conséquence de quoi, ceux qui succèderont à Rafael Nadal et Iga Swiątek remporteront, en plus du trophée, 2,3 millions d’euros. Tandis que les finalistes pourront toujours se consoler avec une dotation de 1,15 million d’euros.

Rafael Nadal, grand absent de ce Roland-Garros 2023

Si Iga Swiątek pourra tenter de défendre son titre, ce ne sera pas le cas de Rafael Nadal. En effet, le roi de la terre battue – qui a remporté quatorze Roland Garros durant sa carrière – est le grand absent de cette quinzaine parisienne. Le Taureau de Manacor a annoncé son forfait pour son tournoi favori, en raison d’une gêne au psoas-iliaque, dont il ne s’est pas pleinement remis et qui l’éloigne des courts depuis le 18 janvier dernier et son revers face à Mackenzie McDonald, lors du deuxième tour de l’Open d’Australie.

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz font partie des favoris

En l’absence de celui qui est toujours le grand favori de Roland-Garros, forcément d’autres joueurs espèrent pouvoir en profiter et remporter le Grand Chelem parisien. Le premier d’entre eux est le numéro un mondial, Novak Djokovic, vainqueur du premier tournoi majeur de la saison. En cas de victoire à Roland Garros, le tennisman de 36 ans espère bien soulever pour la troisième fois de sa carrière le trophée français, pour ainsi dépasser Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem gagnés en carrière (22 chacun). Derrière Djokovic pourrait se cacher un autre Espagnol, en la personne de Carlos Alcaraz. Le phénomène de 20 ans, déjà vainqueur du Masters 1000 de Madrid il y a tout juste trois semaines, est l’un des candidats sérieux à la victoire finale.

40 ans d’attente pour le tennis français

À chaque début de Roland Garros, c’est la sempiternelle question que tous les fans français de tennis se posent. Est ce qu’un joueur français parviendra à remporter le Grand Chelem parisien ? Même en l’absence de Nadal, l’hypothèse est très peu probable. Elle a toutefois plus d’épaisseur chez les filles, si Caroline Garcia notamment, retrouve le niveau de sa fin de saison dernière. Cette édition 2023 résonne particulièrement pour le public tricolore, puisque cela fait désormais 40 ans que Yannick Noah a gagné le tournoi majeur de la capitale.

Toutes les primes du tournoi Roland-Garros 2023

Simple:

1er tour = 69 000 €

2e tour = 97 000 €

3e tour = 142 000 €

Huitième de finale = 240 000 €

Quart de finale = 400 000 €

Demi finale = 630 000 €

Finale = 1 150 000 €

Victoire = 2 300 000 €

Double:

1er tour = 17 500 €

2e tour = 27 000 €

Huitième de finale = 43 000 €

Quart de finale = 80 000 €

Demi finale = 148 000 €

Finale = 295 000 €

Victoire = 590 000 €

Double mixte:

1er tour = 5 000 €

2e tour = 10 000 €

Quart de finale = 17 500 €

Demi finale = 31 000 €

Finale = 61 000 €

Victoire = 122 000 €