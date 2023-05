Roland-Garros 2023: Une dotation record, 12,3% supérieure à 2022

Les joueurs et joueuses du tournoi de Roland-Garros 2023 se partageront une enveloppe de 49,6 M€, toutes catégories confondues.

Le tournoi de Roland-Garros 2023 annonce une augmentation de 12,3% de sa dotation globale pour l’édition à venir. Cette année, le prize money s’élève à 49,6 millions d’euros, soit une hausse de 5,4 millions d’euros par rapport à l’édition précédente. Cette augmentation a pour but d’assurer une meilleure répartition des gains entre les joueurs. Ainsi, l’organisation du tournoi a souhaité augmenter de façon significative les primes des premiers tours du tableau de simple et continuer à accroître le montant alloué aux épreuves de qualification, ainsi qu’à celles de tennis-fauteuil et de quad.

Un prize money record à près de 50 M€ pour Roland-Garros 2023

Le tableau de simple du tournoi enregistre une augmentation de 9,1% par rapport à 2022, avec notamment une progression sensible du montant des trois premiers tours (entre 11% et 13% d’augmentation). Les joueurs éliminés au premier tour toucheront désormais 69 000 euros, soit une augmentation de 7 000 euros par rapport à l’année précédente. Les qualifications bénéficieront également d’une hausse significative de leur primes, avec une progression moyenne de 11,8% sur les trois tours de qualification.

2,3 millions d’euros pour les vainqueurs en simples, hommes et femmes

Les épreuves de tennis-fauteuil et de quad, qui ont déjà connu une augmentation importante en 2022, continuent sur leur lancée, avec une enveloppe globale consacrée à ces épreuves qui s’élève à 810 000 euros, soit 40% de plus par rapport à 2022. De même que la dotation des épreuves de double (dames et messieurs) augmente de 4%, atteignant 4,5 millions d’euros au total. Selon les catégories, les lauréats de ce Roland-Garros 2023 percevront 2,3 millions d’euros, pour les simples messieurs et dames, 590 000 euros par paire, pour les doubles, 122 000 euros la paire vainqueur du double mixte, 60 000 euros la catégorie quad, autant pour les simples messieurs et dames en tennis fauteuil et 20 000 pour les doubles en quad, comme en tennis fauteuil.