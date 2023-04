Madrid 2023: Primes (prize money) du Mutua Madrid Open 2023

Les primes à Madrid ont significativement augmenté depuis la victoire finale de Carlos Alcaraz, l’année dernière.

La saison de tennis sur terre battue se poursuit. Ce mercredi 26 avril débute le Masters 1000 de Madrid 2023, l’avant-dernière grande répétition sur cette surface avant Roland Garros. Ce Mutua Madrid Open s’étend non pas sur une semaine mais sur douze jours, comme cela a été décidé en juin dernier par l’ATP, et se terminera le dimanche 7 mai. Le tableau est élargi et le prize money est plus conséquent que celui de la saison dernière.

Le prize money de Madrid 2023 plus important que celui de la précédente édition

Les primes de cette édition 2023 du Mutua Madrid Open s’élèvent à 7 705 780 euros. Celui qui succèdera à Carlos Alcaraz, s’il ne gagne pas de nouveau ce Masters 1000 de Madrid, remportera 1 105 265 euros. De son côté, le finaliste malheureux pourra tout de même se consoler avec 580 000 euros. Les primes sportives ont augmenté de 2,75% par rapport à celles du Masters 1000 de Madrid 2022.

Rafael Nadal, absent de Madrid 2023

Déjà forfait à Monte Carlo, Rafael Nadal sera également absent pour le Mutua Madrid Open 2023, comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. “Les semaines passent et j’avais l’illusion de pouvoir jouer les tournois les plus importants de ma carrière comme Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome, Roland Garros et pour l’instant j’ai manqué Monte Carlo et Barcelone. Malheureusement, je ne pourrai pas être à Madrid”, a-t-il confié. Le Taureau de Manacor, vainqueur à cinq reprises dans la capitale espagnole, n’est toujours pas remis de sa blessure au psoas de la jambe gauche survenue lors de l’Open d’Australie.

Les primes de Madrid 2023

Simple :

1er tour : 16 340 €

2ème tour : 27 045 €

3ème tour : 48 835 €

Huitième de finale : 84 900 €

Quart de finale : 161 525 €

Demi-finale : 308 790 €

Finale : 580 000 €

Vainqueur : 1 105 265 €

Double :

1er tour : 15 780 €

2ème tour : 29 300 €

Quart de finale : 54 840 €

Demi-finale : 108 190 €

Finale : 202 850 €

Vainqueur : 382 420 €