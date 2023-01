Open d’Australie 2023: Détail des primes du 1er Grand Chelem de la saison

Rafael Nadal va remettre son titre en jeu, à l’Open d’Australie 20222.

C’est ce dimanche 16 janvier que débute l’Open d’Australie 2023. Tenant du titre, Rafael Nadal aura l’occasion de remporter son 23ème Grand Chelem. Absent des débats l’année dernière en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid 19, Novak Djokovic, recordman de victoires dans ce tournoi avec 9 succès, sera bel et bien présent. Comme l’année dernière, les primes, dont celle du vainqueur, ont encore augmenté.

Le prize money a augmenté lors de cette Open d’Australie 2023

En effet, en 2022, le prize money était de 75 millions de dollars australiens (soit l’équivalent de 47,3 millions d’euros). Cette année, 76,5 millions de dollars australiens (48,3 M€) seront reversés par l’instance dirigeante et, comme lors de tous les tournois du Grand Chelem, répartis équitablement entre les hommes et les femmes. Au total, le prize money distribué par l’oganisation, a connu une augmentation de 3,4% en un an.

La dotation de l’Open d’Australie en hausse de 321% sur les 20 dernières années

Lors de la précédente édition, Rafael Nadal avait empoché 1 814 131 euros pour avoir remporté le tournoi. En cas de nouvelle victoire, le Majorquin, comme tout autre gagnant et gagnante touchera, cette fois-ci, 1 886 491 euros. Soit une hausse de 3,9%. Tandis que les joueurs et les joueuses éliminés lors du premier tour toucheront 67 140 euros. Selon les chiffres communiqués par les organisateurs, la dotation de l’Open d’Australie a augmenté de 321% sur les 20 dernières années.

Le détail de toutes les primes de l’Open Australie 2023

1er tour = 106 250 $A (67 140 €)

2e tour = 158 250 $A (100 388 €)

3e tour = 227 925 $A (144 596 €)

8e de finale = 338 250 $A (214 562 €)

1/4 de finale = 555 250 $A (352 164 €)

1/2 finale = 925 000 $A (586 677 €)

Finale = 1 625 000 $A (1 030 556 €)

Victoire = 2 975 000 $A (1 886 491 €)

Pour un taux de change de 1$A = 0,63 €