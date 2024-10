SSC Naples: Les salaires des joueurs du Napoli cette saison 2024-2025

Khvicha Kvaratskhelia et les salaires des joueurs du Napoli cette saison 2024-2025.

Du rire aux larmes. C’est un peu le résumé succinct des deux derniers exercices sportifs du SSC Naples : champion d’Italie en 2023, vingt trois ans après son dernier sacre, il a bouclé la saison suivante loin en Serie A et sans qualification européenne. Pour revenir à de plus hautes ambitions, le club a fait sa mue, dans l’effectif et sur le staff en place.

Lukaku remplace Osimhen sur le terrain et la grille des salaires

Changement le plus majeur intervenu dans l’effectif, le départ de Victor Osimhen, en prêt à Galatasaray, remplacé au poste et au sommet de la grille des salaires par le Belge Romelu Lukaku. Selon les données du média Calcio e Finanza, l’attaquant des Diables Rouges est le mieux payé du collectif du Napoli cette saison, à 7,86 millions d’euros brut.

La quatrième masse salariale de la Serie A italienne

Pour les autres recrues de l’été, la plus chère, Alessandro Buongiorno, a signé pour 4,6 millions d’euros brut la saison, Scott McTominay et David Neres à 5,5 M€/an, Billy Gilmour, à 3,3 millions et Rafa Marín, à 2,22 millions. Charges incluses, la masse salariale du SSC Napoli approche les 150 millions d’euros. Elle est la quatrième plus élevée du calcio après celles de la Juventus et des deux club milanais, l’AC Milan et l’Inter.

Les salaires des joueurs du Napoli saison 2024-2025

Romelu Lukaku = 7,86 M€

Matteo Politano = 5,92 M€

David Neres = 5,5 M€

Scott McTominay = 5,5 M€

Giovanni Di Lorenzo = 5,5 M€

Stanislav Lobotka = 4,59 M€

Alessandro Buongiorno = 4,6 M€

Giacomo Raspadori = 4,6 M€

Mario Rui = 3,89 M€

Alex Meret = 3,7 M€

Amir Rrahmani = 3,3 M€

Leonardo Spinazzola = 3,3 M€

Billy Gilmour = 3,3 M€

Giovanni Simeone = 3,1 M€

Zambo Anguissa = 2,88 M€

Rafa Marin = 2,22 M€

Michael Folorunsho = 2,22 M€

Matias Olivera = 1,97 M€

Pasquale Mazzocchi = 1,85 M€

Juan Jesus = 1,85 M€

Cyril Ngonge = 1,57 M€

Kvicha Kvaratskhelia = 1,3 M€

Elia Caprile = 1,11 M€

Alessio Zerbin = 555 000 €

Nikita Contini = 370 000 €