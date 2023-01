Djokovic, quelle prime pour sa victoire à l’Open d’Australie 2023 ?

Un nouveau trophée à l’Open d’Australie 2023 qui vaut à Djokovic de gonfler l’addition de ses primes.

Un sacre à l’Open d’Australie 2023, un dixième personnel dans ce tournoi, performance record et un vingt-deuxième sacre en grand Chelem pour Novak Djokovic. Il rejoint ainsi Rafa Nadal, en tant que GOAT du tennis. Ce succès, le Serbe est allé le chercher avec la manière, en disposant ce dimanche de Stéfanos Tsitsipas, en trois manches (6/3, 7/6, 7/6). Il lui vaut de gagner une prime, elle aussi record à Melbourne, de plus de 1,88 millions d’euros.

Un peu plus de 1,8 M€ à Novak Djokovic pour sa victoire à l’Open d’Australie 2023

C’est la rançon des vainqueurs hommes et femmes, sur les 76,5 millions de dollars australien (48,3 M€), que versait l’organisation à tous les participants (voir ici tous les détails). Finaliste battu, Tsitsipas va recevoir un peu plus d’un million d’euros, de sa deuxième place. Avec cette nouvelle victoire, Novak Djokovic, va élever encore un peu plus haut le montant de ses primes, gagnées en carrière sur le circuit professionnel de l’ATP.

Et plus de 150 millions d’euros gagnés depuis le début de sa carrière pro dans le tennis

Il était précisément de 164 786 653 dollars (151,7 M€), avant que débute le premier Majeur, de la saison 2023 de tennis. En cela aussi, Novak Djokovic est le n°1 mondial et historique, devant Rafael Nadal (134 529 921 $, avant l’Open australien). Quant à Stéfanos Tsitsipas, avec les 1 625 000 dollars australiens, cumulés aux 23 655 204 dollars (américain ceux-là), gagnés dans sa carrière, il va gagner une place à la 17e, en doublant le retraité russe, Yevgeny Kafelnikov.