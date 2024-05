Roland-Garros 2024: Les primes du Grand Chelem parisien

Novak Djokovic remet son titre en jeu au tournoi de Roland-Garros 2024 avec la perspective d’une prime augmentée d’une édition à une autre.

Le tournoi de Roland-Garros 2024 assure une dotation record de 53,478 millions d’euros, marquant une augmentation de 7,82% par rapport à l’année précédente. Cette initiative vise à soutenir les joueurs et joueuses, particulièrement ceux des premiers tours, afin de les aider à financer leur saison et à maintenir leurs structures.

Un prize money record pour l’édition 2024 de Roland-Garros

Un effort significatif a été déployé pour augmenter les primes des trois premiers tours du tableau final en simple. Cette augmentation, visant à récompenser les joueurs moins bien classés, se traduit par une progression globale de 7% des dotations du tableau principal par rapport à 2023. Ce soutien financier est essentiel pour les participants qui luttent pour gravir les échelons du tennis professionnel.

Rebaptisée « Opening Week » depuis l’année dernière, la semaine des qualifications a elle aussi vu sa dotation progresser de 24,65%. Cette revalorisation a pour but d’offrir un spectacle de qualité aux spectateurs dès le début du tournoi et de soutenir les joueurs classés jusqu’à la 250e place mondiale. Ces joueurs, souvent en quête de reconnaissance et de financement, bénéficient ainsi d’un coup de pouce crucial pour leur carrière.

Nouvelles augmentations pour les preuves de tennis-fauteuil et de quad

Les épreuves de tennis-fauteuil et de quad, qui avaient déjà vu une augmentation significative de leurs dotations en 2023, enregistrent cette année une nouvelle hausse de 6,6%. Cette augmentation témoigne de l’engagement de Roland-Garros à promouvoir l’inclusion et à soutenir les athlètes paralympiques.

En plus des augmentations de primes, Roland-Garros a décidé de revaloriser la prise en charge des frais d’hôtel et de restauration pour les joueurs. Cette initiative vise à améliorer les conditions de séjour des participants, leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs performances. Il est à noter que le montant global de la dotation intègre également le prize money du Trophée des Légendes by Emirates ainsi que le Per Diem, une allocation journalière d’hébergement. Cette approche holistique vise à couvrir tous les aspects du séjour des joueurs, assurant ainsi une expérience compétitive et agréable.

Détail des primes du tournoi Roland-Garros 2024

Simple:

1er tour = 73 000 €

2e tour = 110 000 €

3e tour = 158 000 €

Huitième de finale = 250 000 €

Quart de finale = 415 000 €

Demi finale = 650 000 €

Finale = 1 200 000 €

Victoire = 2 400 000 €

Double:

1er tour = 17 500 €

2e tour = 27 500 €

Huitième de finale = 43 500 €

Quart de finale = 80 000 €

Demi finale = 148 000 €

Finale = 295 000 €

Victoire = 590 000 €

Double mixte:

1er tour = 5 000 €

2e tour = 10 000 €

Quart de finale = 17 500 €

Demi finale = 31 000 €

Finale = 61 000 €

Victoire = 122 000 €