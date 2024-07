Une basket signature d’extraterrestre pour « l’alien » Wembanyama

Autrement que par « phénomène », c’est « alien », le qualificatif qui sied le mieux à Victor Wembanyama, depuis qu’il a rejoint la grande ligue NBA. Ce sont ses pairs, et non les moindres (LeBron James, Steph Curry), qui l’ont ainsi désigné et Nike, son équipementier a repris le concept à sa façon.

Des chaussures dédiées à la nouvelle star du basket NBA

Déjà sur la déclinaison de son logo personnel et ici dans la conception d’une basket prototype à l’attention du basketteur français. Ces sneakers au design futuriste s’inspirent de la passion de Wembanyama pour la science-fiction et l’univers. Un clin d’œil est fait à la pierre de bismuth que le joueur portait lors de la soirée de la draft NBA. Particularité notable : la semelle est volontairement fine, répondant au souhait du basketteur qui apprécie la sensation de marcher pieds nus.

Victor Wembanyama va tenter de porter la France sur le toit de l’Olympisme

Après une première saison NBA couronnée de succès, le favori pour le titre de Rookie de l’Année se tourne désormais vers les Jeux Olympiques de Paris. Aux côtés de Rudy Gobert, il tentera de mener l’équipe de France à l’or olympique. Les Bleus débuteront leur tournoi samedi face au Brésil, dans un groupe comprenant également l’Allemagne et le Japon.