« Je crois que les extraterrestres existent »: Nike dévoile sa 1re pub avec Wembanyama

A 15 ans il arpente pour la première fois les parquets du basket pro. A 19 ans il est le numéro un de la draft NBA, qu’il découvre dans la foulée avec les Spurs de San Antonio. Et voilà qu’à seulement 20 ans, Victor Wembanyama a l’honneur d’une campagne commerciale signée de son équipementier Nike, dont il est le sujet et le seul ; privilège rare réservé aux meilleurs athlètes que soutien la marque américaine.

Cela fait suite au dévoilement récent du logo commercial qui accompagne la progression de l’international français. C’est une tête d’Alien pour rappeler que ce gamin, prodige de la balle orange, réalise et réussit des choses qu’aucun autre ne peut à son si jeune âge. Et le spot de rappeler les statistiques hallucinantes qui sont déjà les siennes, pour sa première saison au pays du basket, dans la meilleure ligue du monde.

« Je crois que les extraterrestres existent et qu’ils sont parmi nous », dit le message final d’un fan bouche bée devant le phénomène.

