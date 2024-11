Unai Emery injecte 1,5 millions d’euros dans son club de football

Unai Emery prépare l’avenir avec un autre club : le sien, le Real Union Club.

Unai Emery poursuit son engagement financier envers le Real Union Club, formation historique basée à Irun (Pays basque espagnol). L’actuel manager d’Aston Villa va injecter 1,5 million d’euros dans le club dont son frère Igor assure la présidence. Cette nouvelle augmentation de capital vise à assainir la trésorerie du club et à compenser les pertes des exercices précédents.

Tel que le rapporte 2playbook, Ce n’est pas la première fois que le technicien basque met la main à la poche. L’été dernier, il avait déjà contribué à hauteur d’un million d’euros lors d’une première augmentation de capital de 1,2 million d’euros. Cette opération avait permis à la famille Emery de devenir actionnaire majoritaire avec environ 20% des parts.

Augmentation de capital et agrandissement du stade

La nouvelle injection de fonds sera officialisée lors de l’assemblée générale du 29 décembre, qui validera également les comptes 2021-2022 et le budget 2022-2023. Le club affiche actuellement un déficit d’environ un million d’euros, une situation comparable aux autres équipes de Primera Federación (3e division espagnole).

Au-delà des finances, le projet des Emery est résolument tourné vers l’avenir. Le budget annuel du club a été augmenté de 33 %, atteignant 1,6 million d’euros, et les travaux pour moderniser le Stadium Gal progressent. La capacité du stade sera portée à 4 000 places, répondant ainsi aux normes de la ligue et permettant d’accueillir un public plus large. Ces efforts visent à renforcer l’attractivité et la compétitivité du club dans une catégorie en pleine transformation.

Le budget du club a déjà augmenté de 33% depuis l’arrivée des Emery pour atteindre 1,6 million d’euros, illustrant l’ambition de ramener cette institution centenaire vers le football professionnel.