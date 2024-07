UAE Emirates et Pogacar champions des primes gagnées sur le Tour de France 2024

Tadej Pogacar et son équipe ont largement dominé les classements, dont celui des primes.

C’est une razzia complète de Tadej Pogacar sur son vélo, vainqueur de 6 étapes et de cette édition 2024 du Tour de France et un succès par ricochet pour son équipe UA Emirates. Au bilan des primes gagnées en course sur cette Grande Boucle, l’équipe du champion slovène domine largement la concurrence, avec un total de 806 810 euros de bonus gagnés sur les trois semaines, dont un demi-million pour la seule victoire finale de Pogacar.

Le détail des primes à gagner sur le Tour de France 2024

Plus du tiers des primes du Tour de France 2024 à l’UA Emirates de Pogacar

Cela représente plus du tiers du total des primes distribuées par l’organisateur ASO et quasiment le double du premier concurrent et premier rival que le Team Visma Lease a bike du Danois Jonas Vingegaard. A un peu moins de 105 000 euros la moyenne, c’est l’équipe Intermarché Wanty du vainqueur du maillot Biniam Girmay, qui s’en approche le plus.

Déception pour l’équipe Bull-Bora-Hansgrohe de Primoz Roglic

Déception pour l’écurie Red Bull-Bora-Hansgrohe, malgré les moyens et les ambitions, souvenues par l’arrivée de la marque de boissons énergisantes autrichienne, elle termine bonne dernière de ce palmarès après avoir notamment dû accuser l’abandon de son leader l’ancien vainqueur slovène du Tour de France, Primoz Roglic, victime d’une chute en course. Déception aussi globale pour les équipes françaises, telles que AG2R Décathlon, Groupama FDJ, Cofidis, plus toutefois que TotalEnergie, vainqueur d’une étape.