Tyson Fury signe un nouveau sponsor short pour sa revanche face Usyk

Pour sa revanche face à l’Ukrainien Oleksandr Usyk, Tyson Fury va faire équipe avec XTB.

Un nouveau sponsor de poids pour le « Gypsy King ». Dans la dernière ligne droite de son combat historique contre Oleksandr Usyk, Tyson Fury a paraphé un partenariat majeur avec XTB, acteur mondial de la fintech spécialisé dans l’investissement en ligne.

Cette soirée du samedi 21 décembre à Riyad, le ring de la Kingdom Arena va vibrer pour l’un des combats les plus attendus de l’histoire de la boxe. Face à Usyk, Fury tentera de reconquérir la couronne unifiée des poids lourds, regroupant les ceintures WBA, WBC, WBO, IBO et The Ring. Un événement planétaire qui devrait captiver plus de 560 millions de téléspectateurs dans 137 pays.

Pour cette revanche explosive, le champion britannique arborera les couleurs de XTB sur son short de combat et sur les tenues de son équipe. Un partenariat prévu jusqu’en 2025 qui s’inscrit dans la stratégie de la société fintech, déjà associée à des légendes du sport comme Zlatan Ibrahimović et Iker Casillas.

XTB habillera le short de Tyson Fury pour son combat très attendu face à Usyk

« Cette revanche sera une guerre dont l’histoire se souviendra », promet Fury, suivi par plus de 10 millions de fans sur les réseaux sociaux. Une déclaration qui fait écho au premier affrontement en mai dernier, un combat épique en 12 rounds qui avait tenu toutes ses promesses.

Pour Omar Arnaout, PDG de XTB, ce partenariat représente une opportunité unique de visibilité mondiale : « En tant que marque internationale, nous cherchons à être présents sur les plus grands événements sportifs. Ce combat historique s’inscrit parfaitement dans notre stratégie ».

La soirée sera retransmise en pay-per-view et sur différentes chaînes de télévision à travers le monde, promettant un spectacle à la hauteur des attentes des passionnés de boxe.