TOUS les maillots domicile des clubs de la Ligue 1 2024-25 en images

La saison de Ligue 1 peut débuter, tous les maillots ont été révélés.

Avec la révélation ce mercredi des deux modèles de la saison du Havre pour le dernier des clubs de l’élite à le faire, les maillots domicile de tous les clubs de la Ligue 1 2024-2025 ont été désormais dévoilés. Nous les avons compilés en images, dans le diaporama ci-dessous.

Les maillots domicile de la saison 2024-2025 de Ligue 1 : PSG x Nike Image 1 parmi 18

presque trois mois écoulés entre la sortie du maillot du PSG et celle du HAC

Il se sera écoulé presque trois mois entre la sortie de la toute première tunique de cet exercice que celle du champion de France Paris Saint-Germain, le 10 mai dernier et ce 31 juillet, pour celle du Havre. A chaque club et partenaire technique sa stratégie en la matière.

Nike et Puma sont les équipementiers majoritaires en Ligue 1 saison 2024-2025

Des équipementiers, la Ligue 1 en compte neuf cette saison 2024-2025 (Nike, Macron, Puma, Adidas, Joma, Le Coq Sportif, Kappa, New Balance et Hummel) et c’est la marque américaine à la Virgule qui redevient majoritaire, à égalité avec l’Allemande au félin pour logo ; chacune habille quatre clubs.

Il reste encore trois modèles à l’extérieur à présenter, de la part du Stade Rennais et des promus, AJ Auxerre et Angers SCO, avant que ne soit complète la collection du championnat, bien que beaucoup de ces équipes auront aussi un modèle third. Voire fourth.