HAC: Domicile et extérieur, les maillots du Havre sont (enfin) sortis

En blanc à l’extérieur, bleu ciel et nuit à domicile, les joueurs du HAC en 2024-2025.

Il était le dernier club en Ligue 1 à ne pas avoir encore révélé aucun des maillots de sa saison 2024-2025. C’est désormais chose faite, le Havre Athletic Club (HAC) vient en effet de lever le voile sur ses maillots domicile et extérieur.

Le Havre révèle ses deux maillots de la saison 2024-2025

Ces nouvelles tenues, fruit d’une collaboration entre les équipes du club et l’équipementier officiel Joma, incarnent l’identité du HAC tout en rendant hommage à l’histoire et au patrimoine de la ville du Havre. Le maillot domicile reste fidèle à la répartition emblématique des couleurs du club. La nouveauté cette année réside dans son design inspiré de la peau de salamandre, animal fantastique associé à François 1er, fondateur du Havre. Ce motif, présent sur le blason de la ville et du club, confère au maillot un aspect de « seconde peau ».

Pour la tenue extérieure, le HAC a choisi de célébrer son identité maritime. Le design évoque l’uniforme des marins, arborant une bande bleu marine foncé et une ancre subtilement dessinée dans le haut du dos. Ce maillot rend ainsi hommage à l’importance de la mer dans l’histoire et l’économie havraises.