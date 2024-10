Topuria – Holloway. Combien vont-ils gagner de leur combat à l’UFC 308 ?

Ilia Topuria affronte Max Holloway pour le main event de l’UFC 308, ce samedi.

Ce samedi, l’UFC 308 accueille un affrontement très attendu entre Ilia Topuria et Max Holloway. Les deux combattants se disputent plus qu’un simple résultat sportif : c’est également un jackpot financier qui les attend dans l’octogone d’Abu Dhabi. Si les montants exacts des gains de chaque participant ne sont jamais rendus publics, les combattants de haut rang, comme Topuria et Holloway, peuvent espérer toucher un joli pactole, qui pourrait dépasser les trois millions de dollars pour le vainqueur.

De plusieurs centaines à millions de dollars pour cet UFC 308

L’UFC, réputée pour rémunérer généreusement ses têtes d’affiche, applique un modèle de rétribution qui tient compte du statut de chaque athlète dans la hiérarchie. Ainsi, les combattants présents dans le Top 15 de leurs divisions, comme Topuria et Holloway, sont les mieux lotis et peuvent espérer des cachets oscillant entre 500 000 et 3 millions de dollars pour un combat, souligne le Mundo Deportivo. À titre de comparaison, les combattants en milieu de classement peuvent gagner entre 80 000 et 250 000 dollars par match, tandis que les novices, en bas de l’échelle, se contentent de montants compris entre 15 000 et 30 000 dollars.

Dans une discipline où le spectacle prime, l’UFC incite ses athlètes à offrir des performances mémorables. Les bonus versés à la fin des événements récompensent les prestations exceptionnelles : deux primes de 50 000 dollars sont remises pour le meilleur combat de la soirée, et deux autres sont attribuées aux meilleurs combattants individuels de la nuit. Ces bonus représentent souvent un appoint significatif pour les combattants moins en vue, mais même les stars comme Topuria ou Holloway y trouvent un intérêt, notamment si un KO ou une soumission mémorable leur permet de doubler la mise.

Topuria et Holloway ont un statut et une notoriété qui se monaient

Les gains de Topuria n’ont cessé d’augmenter depuis sa progression fulgurante dans l’UFC. En 2023, sa victoire décisive face à Josh Emmett lui a rapporté 100 000 dollars, l’ouvrant à la course pour le titre contre Alexander Volkanovski, un match qui lui aurait rapporté entre 300 000 et 350 000 dollars, en plus d’un bonus de 100 000 dollars pour le KO de la soirée. Une progression qui, pour le jeune hispano-géorgien, s’accompagne également de revenus de merchandising – un secteur lucratif pour les combattants les plus populaires.

Si Topuria l’emporte face à Holloway, la « paye de la victoire » et les primes de la soirée pourraient porter ses revenus bien au-delà du demi-million de dollars. Holloway, quant à lui, pourrait aussi voir sa prime de combat fortement bonifiée en cas de victoire. Ce samedi, les deux combattants monteront donc sur le ring d’Abu Dhabi avec à l’esprit non seulement la perspective d’une victoire de prestige, mais aussi celle d’une belle récompense financière à la clé.