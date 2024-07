Top 10 des marques les plus puissantes et chères en Ligue 1 en 2024

Sur les 50 marques du football les plus fortes et chères en 2024, trois sont celles de clubs de la Ligue 1.

Le football est un puissant vecteur de communication et d’influence. Dans son rapport annuel des marques les plus puissantes, Brand Finance, le spécialiste international de conseil et de valorisation des marques estime que la force de marques des plus grands clubs, tels que le Real Madrid, Manchester United ou le Bayern Munich qu’il cite, équivaut celles de Coca Cola ou de Google.

Le PSG, l’OL et l’OM sont dans le top 50 des marques les plus fortes

C’est dire leurs poids sur le business international et le Paris Saint-Germain n’est pas loin de ces plus hautes sphères ; en 2024, la marque PSG est valorisée à 1,2 milliards d’euros, elle est la septième plus chère dans le monde et progresse de 7% sur un an. Son index BSI (Brand Strength Index) est lui aussi en progression de 4 points à 86,2 sur 100 et le huitième plus élevé du monde du ballon rond. En. 2024, le PSG est crédité d’une force de marque triple A (elle était triple A- en 2023).

Avec Paris, l’Olympique Lyonnais (24e) et l’Olympique de Marseille (28e) appartiennent au top 50 des marques du football les plus fortes en 2024. A l’échelle de la Ligue 1, la progression la plus notable est celle du Stade Brestois, qui se glisse dans le top 10, notamment au détriment de l’ASSE.

La Ligue 1 face à ses défis, notamment de l’audiovisuel

Dans son rapport sur le championnat de France, Brand Finance rappelle le passage de vingt à dix-huit clubs qui doit permettre de concentrer les revenus à un plus petit nombre, ainsi que le deal signé avec le fonds d’investissement CVC. Mais il souligne aussi l’échec du contrat de diffusion avec Mediapro et les atermoiements des récentes négociations.

Brand Finance appuie son analyse autour de son index BSI, qui se mesure en fonction de plusieurs critères, notamment comptables (revenus des droits TV, des sponsors, de la billetterie) et sportifs en terme de performances des équipes. Mais aussi la valeur des effectifs, le volume et l’engagement des fans ou encore les clubs propriétaires de leurs stades et ceux qui ne le sont pas…

Valorisation et force des 10 tops marques de la Ligue 1