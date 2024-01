Tiger Woods annonce la fin d’un mariage de 27 ans avec Nike

Parfois tumultueuse, notamment au moment des déboires judiciaires du golfeur, l’association de Tiger Woods et Nike aura été l’une plus emblématique du sponsoring d’athlètes.

Tiger Woods a annoncé ce lundi la fin à son partenariat de 27 ans avec Nike, une décision qui met un terme à une ère de l’histoire du golf. La star américaine a officialisé la rupture avec la marque à la virgule sur les réseaux sociaux, remerciant le fondateur de Nike Phil Knight et les employés de l’entreprise.

Sans rancune, Tiger Woods annonce la fin de son contrat avec Nike

« Il y a un peu moins de trois décennies, j’ai eu la chance de commencer un partenariat avec l’une des marques les plus emblématiques au monde », a écrit Woods. « Les jours qui ont suivi ont été remplis de moments et de souvenirs incroyables, si je commençais à les nommer, je pourrais parler éternellement. » « La passion et la vision de Phil Knight ont réuni ce partenariat entre Nike et Nike Golf et je veux le remercier personnellement, ainsi que les employés de Nike et les athlètes incroyables que j’ai eu le plaisir de travailler avec tout au long de mon parcours. Les gens vont se demander s’il y aura un autre chapitre. Oui, il y aura certainement un autre chapitre. À bientôt à Los Angeles! »

tiger Woods a propulsé Nike dans le monde jusqu’alors fermé du golf

Nike a confirmé peu de temps après l’annonce, toujours sur les réseaux sociaux : « Tu as défié toute l’institution du golf. Tu nous mis au défi. Et surtout toi-même. Nous t’en sommes reconnaissants », écrit la marque à ce sujet. Woods est devenu l’ambassadeur de la marque Nike depuis 1996, lorsqu’il avait 20 ans. Knight a signé Woods pour un contrat de cinq ans et 40 millions de dollars lorsqu’il est devenu professionnel après sa troisième victoire consécutive au US Amateur, en disant à l’époque de Woods : « Le monde n’a jamais rien vu de ce qu’il va faire pour le sport. C’est presque de l’art. Je n’étais pas en vie pour voir Claude Monet peindre, mais je suis en vie pour voir Tiger jouer, et c’est assez génial. »

Nike confirms the end of its Tiger Woods partnership, after 27 years: “Tiger, you challenged your competition, stereotypes, conventions, the old school way of thinking. You challenged the entire institution of golf. You challenged us. And most of all, yourself. And for that… pic.twitter.com/8rljl9XLyu — Nick DePaula (@NickDePaula) January 8, 2024

L’équipement Nike Golf est devenu une marque leader grâce à Woods, et ses chaussures à crampons ont gagné en popularité. Sa division équipement, cependant, n’a jamais décollé et a cessé de produire des clubs et des balles en 2016.