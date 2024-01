Stade Rennais: Salaire, valorisation, les chiffres d’Alidu Seidu sur le mercato

Un défenseur du Clermont Foot pour renforcer le Stade Rennais ?

Le Stade Rennais regarde derrière. Non dans le rétroviseur, car il doit au contraire faire fi du passé et d’une première moitié de saison sportivement décevante. Mais en défense, un secteur du jeu qu’il cherche à renforcer par l’embauche de deux renforts, selon une information récemment donnée par Ouest France. Qui évoquait alors l’intérêt du club breton pour le profil d’Alidu Seidu du Clermont Foot.

Alidu Seidu, l’atout polyvalence du Stade Rennais

Ce dernier ayant l’avantage de la polyvalence, il peut jouer à la fois dans l’axe et sur les deux côtés avec une préférence pour la droite. L’international ghanéen, par ailleurs retenu par sa nation pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui se dispute en ce moment en côte d’Ivoire est âgé de 23 ans. C’est d’ailleurs d’Abidjan qu’il venait avant de rejoindre la France et le club auvergnat sur la fin de sa formation puis a découvert le monde professionnel en août 2021.

Sous contrat avec le Clermont Foot jusqu’en 2027

Selon Foot Mercato, une offre d’une dizaine de millions d’euros serait de nature à satisfaire le board clermontois. C’est aussi peu ou prou la valorisation actuelle du joueur pour les trois ans et demi qu’il reste sur son contrat, signé en 2020 et prolongé jusqu’en 2027 durant l’automne 2022. La plateforme Transfermarkt le donne à 7 millions d’euros et l’Observatoire du football CIEs, jusqu’à 10 millions d’euros.

Pas d’Alidu Seidu dans le top 10 des salaires de L’Equipe en 2023

Son salaire est estimé égal ou inférieur à 30 000 euros brut mensuels, moins les primes, puisqu’il n’entre pas dans le top 10 des joueurs les mieux payés du CF63 établi par le journal L’Equipe, la saison dernière. Il serait naturellement revalorisé en rejoignant le plus riche Stade Rennais.